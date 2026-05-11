Дорога смерти, где ежегодно умирали сотни человек

Северный Юнгасский тракт десятилетиями пользовался дурной славой. Дорога смерти в Боливии не давала права на ошибку — малейшая оплошность могла привести к гибели. Подробнее о печально известном маршруте — в материале «‎Рамблера».

Речь идет о трассе между Ла-Пасом и городом Коройко, известной как Camino de la Muerte — «Дорога смерти». Опасный участок протяженностью около 60 километров начинается в высокогорье и проходит через перевал Ла-Кумбре на высоте примерно 4650 метров, а затем резко уходит вниз — к тропическим лесам региона Юнгас. Перепад высоты здесь составляет более трех километров, и он напрямую влияет на состояние дороги и условия движения.

За одну поездку здесь меняется не только высота, но и климат. Холодный разреженный воздух Анд сменяется влажной жарой, туманами и постоянными осадками. В отдельных местах дорогу пересекают водопады, а видимость может падать практически до нуля, особенно в сезон дождей. Переход между зонами происходит быстро.

Название «Дорога смерти» возникло не случайно. В 1990-е годы ее называли одной из самых опасных в мире, и это подтверждалось статистикой. По разным оценкам, ежегодно здесь происходили сотни аварий, а число погибших достигало трех сотен человек.

Одна из крупнейших трагедий произошла в 1983 году, когда автобус сорвался в каньон. Погибли более 100 человек. Но подобные случаи не были исключением — аварии происходили регулярно и часто не попадали в международные новости. Вдоль дороги до сих пор стоят кресты и небольшие мемориалы.

Как появилась эта трасса?

Дорогу начали строить в 1930-е годы. Ее создание связывают с последствиями Чакской войны: в инфраструктурных работах участвовали пленные парагвайцы, которых привлекали к строительству в сложных горных условиях. Это был один из способов быстро создать необходимую транспортную связь.

При этом речь не шла о полноценной дороге с учетом будущей нагрузки. Путь прокладывали в сложном горном рельефе, фактически вырезая ее в склоне. Решения принимались исходя из возможностей, а не из требований безопасности.

В результате получилась узкая грунтовая трасса, местами шириной около трех метров, без ограждений и с минимальным укреплением. Для редкого движения первых лет этого было достаточно, но с увеличением числа машин и развитием транспорта такая конструкция быстро перестала справляться с нагрузкой.

Почему она стала опасной?

Во-первых, геометрия. Узкая полоса не позволяла двум машинам безопасно разъехаться, особенно если речь шла о грузовиках или автобусах. Любой маневр требовал точности до сантиметров, а ошибка могла стоить слишком дорого.

Во-вторых, покрытие. Грунт и камни после дождя превращались в скользкую поверхность, где сцепление резко снижалось. Машина могла начать скользить даже при небольшой скорости, особенно на спуске.

В-третьих, обрывы. На отдельных участках дорога проходит по краю склонов с падением на сотни метров — без барьеров и защитных конструкций. Это означало, что даже небольшое отклонение от траектории могло стать критическим.

В-четвертых, погода. Влажный воздух со стороны Амазонии приносит туман, дождь, оползни и камнепады. Вода может стекать прямо на дорогу, превращая ее в поток и ухудшая видимость.

Особые правила движения

На этой дороге действовало необычное правило: движение было левосторонним, хотя в остальной Боливии — правостороннее. Это позволяло водителю, находящемуся ближе к обрыву, лучше контролировать расстояние до края и оценивать риск.

Кроме того, спускающийся транспорт уступал дорогу поднимающемуся. При этом он прижимался к внешней стороне дороги — фактически к обрыву. Это правило снижало риск лобовых столкновений, но увеличивало психологическую нагрузку. Такие меры лишь позволяли немного снизить вероятность аварий, но не устраняли ключевые проблемы, связанные с рельефом и покрытием.

Что с «Дорогой смерти» сегодня?

Ситуация изменилась в 2006 году, когда построили новую асфальтированную дорогу с двумя полосами движениями, водоотводы и защитные элементы, которые снизили риск аварий. Основной транспорт полностью ушел на новую трассу. Старая дорога перестала использоваться как ключевая транспортная артерия, и регулярного движения по ней больше нет.

После открытия новой трассы старая дорога получила вторую жизнь — уже в качестве туристического направления. Сегодня это один из самых известных веломаршрутов в мире.

Спуски начинаются все там же — на высоте более 4000 метров. Участники сначала проходят холодный и ветреный участок асфальтированной дороги, а затем переходят на старую трассу — узкую, грунтовую, с обрывами и водопадами. Общая протяженность маршрута — около 60 километров, почти полностью вниз.

Туры организуют из Ла-Паса. В стоимость обычно входит транспорт, экипировка, шлемы, защита, инструктаж и сопровождение гидов. Движение контролируется: группы едут с интервалами, скорость ограничивается, а на сложных участках инструкторы дают отдельные указания.

При этом маршрут остается технически сложным. Перепад высоты более 3000 метров, влажность, грязь и скользкие участки требуют постоянного контроля. Даже опытные велосипедисты отмечают, что расслабляться здесь нельзя ни на одном участке.

