Британец устроил скандал в отеле Турции из-за русских туристов

Британский турист выразил недовольство отдыхом в турецком отеле Lonicera Resort & Spa в Аланье из-за большого количества российских гостей. Об этом в соцсетях рассказала блогер Саша Коновалова, случайно ставшая свидетелем разговора в ресторане.

© runews24.ru

Мужчина пожаловался, что обслуживание в пятизвездочном отеле полностью ориентировано на русскоязычных постояльцев: персонал говорит в основном на русском, анимационные программы и общая атмосфера не учитывают интересы англоговорящих гостей. Особое возмущение у британца вызвала недоступность детских развлечений для его ребенка, который не понимает русский язык.

Турист также отметил, что местные рестораны и зоны отдыха оказались практически полностью загружены путешественниками из России, а использование английского языка в отеле было сведено к минимуму. По его мнению, формат обслуживания не соответствует заявленному международному статусу курорта.

Эксперты туристической отрасли пояснили, что подобная ситуация связана с особенностями турецкого рынка: многие отели сознательно переориентируют сервис на наиболее массовые группы отдыхающих. В последние годы российские туристы стабильно входят в число лидеров по посещаемости турецких курортов, поэтому отельеры подстраиваются под их запросы — от языковых предпочтений до формата питания и развлечений.

Конфликт, впрочем, не единичный: ранее поступали жалобы от европейских туристов на отели в Анталии и Белеке, где русскоязычных гостей становится все больше, а адаптация под другие культуры оставляет желать лучшего. Туроператоры рекомендуют путешественникам внимательнее изучать отзывы перед бронированием и уточнять, есть ли в отеле мультиязычная поддержка и отдельные зоны для отдыха разных категорий гостей.

