Кошта: ЕС не может назвать точную дату приема Украины
Евросоюз не может назвать конкретную дату возможного приема Украины в состав объединения, заявил глава Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС на Кипре.
Он подчеркнул, что процесс вступления является очень длительным и зависит от выполнения определенных критериев и достижений кандидата, передает ТАСС.
«Мы не можем назвать дату, поскольку это сложный процесс, основанный на заслугах и критериях. Но Украина добивается прогресса, и мы верим в ее светлое будущее», – сказал Кошта.
Ранее Кошта призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос указывала невозможность присоединения Украины к ЕС по действующим правилам.