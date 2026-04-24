Кошта: ЕС не может назвать точную дату приема Украины

Евросоюз не может назвать конкретную дату возможного приема Украины в состав объединения, заявил глава Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС на Кипре.

Он подчеркнул, что процесс вступления является очень длительным и зависит от выполнения определенных критериев и достижений кандидата, передает ТАСС.

«Мы не можем назвать дату, поскольку это сложный процесс, основанный на заслугах и критериях. Но Украина добивается прогресса, и мы верим в ее светлое будущее», – сказал Кошта.

Ранее Кошта призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос указывала невозможность присоединения Украины к ЕС по действующим правилам.