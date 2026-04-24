В Италии усомнились в наличии средств в стране на перевооружение

Итальянское правительство столкнулось с серьезной дилеммой: выполнение обязательств перед НАТО по наращиванию военного бюджета вступает в противоречие с необходимостью защиты национальной экономики от последствий энергетического кризиса.

Как сообщает газета Il Fatto Quotidiano, разразившийся на Ближнем Востоке конфликт спровоцировал резкий скачок цен на энергоносители, и теперь в Риме вынуждены пересматривать свои планы по увеличению оборонных расходов. При этом власти опасаются, что невыполнение взятых на себя обязательств может вызвать серьезное недовольство со стороны Вашингтона, который последовательно требует от европейских союзников большей финансовой отдачи.

Публично представители правительства пока говорят лишь о необходимости «расстановки приоритетов». Однако за кулисами, как пишет издание, идут жесткие дискуссии. В рамках обязательств перед НАТО Италия обещала довести военные расходы до 5 процентов от ВВП. Для этого планировалось увеличить ассигнования на 0,15 процента в 2026 году и на 0,2 процента в 2027 году, что в денежном выражении составляет около 4 миллиардов евро ежегодно. Первые решения по распределению этих средств должны были быть приняты еще в последние недели, но война на Ближнем Востоке внесла кардинальные коррективы.

Теперь, по данным источников издания, и премьер-министр Джорджа Мелони, и вице-премьер Маттео Сальвини (глава партии «Лига») выступают против увеличения военных расходов в запланированном объеме. Представители «Лиги», близкие к министру, поясняют, что единственным оправданным отклонением от бюджетных норм сейчас могут быть только расходы на энергетику. В преддверии всеобщих выборов, которые состоятся через год, правительство не может позволить себе допустить рост тарифов и социальной напряженности, жертвуя народной поддержкой ради выполнения натовских нормативов.

Примечательно, что до последнего времени министр обороны Италии Гуидо Крозетто настаивал на обратном, указывая, что оборонный сектор страны годами страдал от хронического недофинансирования и сокращений. Его голос, судя по всему, оказался не услышан на фоне энергетической паники. Министр экономики и финансов Джанкарло Джорджетти также в последних выступлениях говорил о необходимости «скорого политического решения» относительно отступлений от бюджетных норм, давая понять, что теперь внимание должно быть сосредоточено на энергетической безопасности, а не на военных статьях. Таким образом, Италия может стать одной из первых крупных стран Евросоюза, официально заявившей о неспособности гнаться за милитаристскими целями НАТО в ущерб собственному экономическому здоровью.