Мерц поставил точку в вопросе вступления Украины в ЕС

Мерц выступил против немедленного вступления Украины в ЕС
Канцлер Германии Фридрих Мерц высказался против немедленного вступления Украины в Евросоюз, но выступил за более тесное сотрудничество с Киевом в институтах ЕС.
Трансляцию вел телеканал NTV.
Мерц отметил, что хочет добиться "более тесного привлечения [Украины] к работе европейских институтов". В качестве примера канцлер назвал участие Владимира Зеленского в саммитах ЕС, но без наделения Киева правом голоса.