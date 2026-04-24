Мерц поставил точку в вопросе вступления Украины в ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц высказался против немедленного вступления Украины в Евросоюз, но выступил за более тесное сотрудничество с Киевом в институтах ЕС.

"Всем ясно, что немедленное вступление Украины в ЕС, конечно, невозможно", - сказал он на пресс-конференции по итогам неформального саммита Евросоюза в Никосии.

Мерц отметил, что хочет добиться "более тесного привлечения [Украины] к работе европейских институтов". В качестве примера канцлер назвал участие Владимира Зеленского в саммитах ЕС, но без наделения Киева правом голоса.