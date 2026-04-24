Пока вы не уснули: дерзкое заявление Туска о России и решение ЦБ по ключевой ставке

Туск сделал дерзкое заявление о России

Российская Федерация якобы скоро начнет военную операцию против страны-участницы НАТО, заявил в интервью Financial Times премьер-министр Польши Дональд Туск.

Туск также выразил опасения, что при таком развитии событий Соединенные Штаты могут не прийти на помощь Европе.

ЦБ принял решение по ключевой ставке

Банк России в пятницу, 24 апреля, объявил о снижении ключевой ставки на 50 б.п., до 14,50% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте регулятора.

Подчеркивается, что динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг. При этом показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и остаются в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики.

Венгрии предрекли оккупацию

После поражения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах переход страны под оккупационное управление Брюсселя неизбежно.

Об этом заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

Шеф Пентагона обратился к союзникам со словами «халява закончилась»

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты больше не намерены в одиночку обеспечивать безопасность Ормузского пролива.

Трансляция доступна на Youtube-канале Министерства войны США.

Пашинян обратился с призывом к армянам

С призывом отказаться от поиска родины за пределами республики обратился к соотечественникам премьер-министр Армении Никол Пашинян. Заявление он сделал по случаю Дня памяти жертв геноцида армян 1915 года (24 апреля). Его слова передает News.am.

Пашинян отметил, что у армян есть государство и есть мир, которые являются гарантиями того, что геноцид армян больше не повторится.

В ОАЭ решили отдать искусственному интеллекту управление страной и впечатлили Павла Дурова

Власти Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) намерены в течение двух лет перевести до 50% государственных сервисов и операций на автономные системы искусственного интеллекта (ИИ). Инициатива реализуется по поручению президента страны Мохаммед бин Заид Аль Нахайян и стала частью масштабной реформы государственного управления. Об этом сообщает издание Gulf News.

О планах объявил вице-президент, премьер-министр и правитель Дубая Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, подчеркнув, что речь идет о создании новой модели управления, основанной на так называемых «агентных» ИИ-системах. По его словам, такие технологии способны самостоятельно выполнять задачи, управлять процессами и участвовать в принятии решений без вмешательства человека.

Появились подробности тюремного быта Тимура Иванова

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов отбывает свой срок в камере с телевизором и холодильником. Подробности тюремного быта экс-замглавы ведомства приводит «Царьград».

Пока Иванова не этапировали в колонию — он присутствует на слушаниях по делу о взятках. По информации источников издания, бывший замглавы Минобороны находится в двухместной камере, в которой есть техника, туалет и раковина. Общение с семьей ограничено — письма только через «Почту России».

Яхта экс-депутата Анненко за 18 миллионов рублей пошла ко дну в Волгограде

В Волгограде утонула яхта экс-депутата КПРФ Андрея Анненко стоимостью около 18 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 24 апреля, пишет Telegram-канал «112».

Ранее чиновник возглавлял комитет по экономике, промышленности и предпринимательству Волгоградской городской думы. По данным источника, два года назад его признали виновным в покушении на мошенничество группой лиц и оштрафовали на 600 тысяч рублей.

Россия и Украина провели новый обмен пленными по формуле 193 на 193

Россия вернула из украинского плена 193 военных РФ, взамен Украине были переданы 193 солдата ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Сейчас военные РФ находятся на белорусской территории, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь.

Назван тип атаковавших город в кавказском регионе России тяжелых дронов ВСУ

Каспийск Республики Дагестан атаковали тяжелые дроны-камикадзе «Лютый». Тип беспилотников, сбитых над городом в кавказском регионе России, назвал Shot в Telegram.

По информации издания, всего над Каспийском сбиты три дрона, один из которого упали во дворе многоэтажки.

