В Польше из-за кредита Украине назвали себя лохами

Поляки сильно просчитались, согласившись на кредит Украине в 90 миллиардов евро.

Об этом на своей странице в соцсети Х сообщила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник.

«Польша — самый большой лох, ведь позже нам придется компенсировать еще и это многомиллиардное пожертвование», — написала парламентарий.

Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что решение ЕС выдать Украине кредит в 90 миллиардов евро указывает на то, что объединение не сделало выводов из кредитования Киева. По его словам, европейцам следует поинтересоваться, на что конкретно будут потрачены выделенные средства.

До этого на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС решили вопрос по выпуску общего долга, сумма которого составляет 90 миллиардов евро. Его цель — обеспечить финансирование нужд Киева вместо использования замороженных российских активов.