Российского блогера-иноагента признали угрозой нацбезопасности Украины

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания признал известного российского блогера Александра Штефанова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) угрозой нацбезопасности страны. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Такое решение совет принял на заседании 23 апреля.

«Основанием для этого стал официальный мониторинг (...), который зафиксировал системное распространение [Штефановым] антиукраинских нарративов», — заявили в регуляторе.

В частности, утверждается, что продвигаемые блогером тезисы ставят под сомнение суверенитет и территориальную целостность республики.

В публикации также отмечается, что блогер продвигает пророссийскую позицию среди молодежи и аудитории за рубежом.

«Национальный совет обратится в министерство [культуры Украины] по поводу внесения в список указанного выше лица», — добавили в регуляторе.

Минюст России внес Штефанова в реестр иностранных агентов в августе 2023 года. По данным ведомства, блогер распространял недостоверные сведения о российской власти, а также участвовал в создании материалов иноагентов. В феврале 2024 года Штефанов сообщил, что на неопределенное время покинул Россию. Он назвал это решение тяжелым.