Мир осудил военные преступления Израиля: что об этом пишут зарубежные СМИ

Убийство ливанской журналистки Амаль Халиль в результате израильского авиаудара по району Аль-Тири вызвало осуждение международного сообщества и привело к обвинениям Израиля в преступлениях против человечности. Что об этом пишут зарубежные СМИ, в материале «Рамблера».

Ранее Армия обороны Израиля объявила о начале «наступательной кампании» против «Хезболлы» в Ливане. 24 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия будет «сохранять контроль над безопасностью» в районах Ливана до реки Литани. В полночь 17 апреля по московскому времени вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и Ливаном, соглашение о котором было достигнуто при посредничестве США. Стороны договорились о перемирии на 10 дней.

Накануне стало известно, что ливанская журналистка Амаль Халиль и фотокорреспондент Зейнаб Фарадж получили ранения в результате авиаудара по дому в поселении Тайри на юге Ливана. При этом спасатели несколько часов не могли до них добраться из-за обстрелов со стороны Израиля. Фарадж была в итоге эвакуирована с тяжелым ранением, а тело Халиль извлекли из-под обломков слишком поздно для того, чтобы ее спасти.

Халиль стала девятым журналистом, убитым в Ливане в этом году. В прошлом месяце трое журналистов погибли в результате двойного теракта, пишет The Guardian.

«Союз журналистов Ливана сообщил, что, когда медики попытались спасти Халиль, израильские силы перекрыли доступ к месту происшествия и применили светошумовые гранаты. Тело Халиль было извлечено незадолго до полуночи, по меньшей мере через шесть часов после удара», - отмечает газета.

Ливанские власти резко осудили нападение на журналистов. В частности, президент страны Джозеф Аун заявил, что «преднамеренные и систематические нападения Израиля на журналистов направлены на сокрытие правды об агрессивных действиях в отношении Ливана и являются преступлениями против человечности».

А премьер-министр Ливана Наваф Салам назвал нападения на журналистов военными преступлениями, заметив, что Бейрут намерен добиваться разбирательства на международном уровне.

При этом Халиль ранее рассказала коллегам, что получала угрозы с израильского номера, от нее требовали покинуть юг Ливана и предупредили, что «свяжутся с ней, когда придет время», пишет издание.

По информации Комитета защиты журналистов, в 2025 году на Израиль пришлось две трети всех убийств работников СМИ. При этом Халиль несколько часов пролежала под завалами, и звонила своей семье и ливанским военным с просьбой о помощи, утверждает CNN.

«Нападения Израиля вызвало возмущение со стороны таких организаций, как ООН и Комитет защиты журналистов», - говорится в статье.

В свою очередь постоянный представитель Ливана при Организации Объединенных Наций Каролин Зиаде призвала Верховного комиссара ООН по правам человека вмешаться в ситуацию с убийствами ливанских журналистов, пишет Anadolu Ajansi.

В своем письме она сообщила, что с 13 октября 2023 года «в результате военных действий Израиля погибли 28 ливанских журналистов, в том числе корреспонденты, фотожурналисты и операторы, и до сих пор никто не понес за это ответственность».

«Эти действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права», - заявила Зиаде.

А издание The Times of Israel привело версию израильских военных, которые сообщили, на юге Ливана были замечены два автомобиля, выехавших из «военного объекта», который «использовался «Хезболлой»». При этом машины «пересекли передовую линию обороны и приблизились к войскам таким образом, что представляли непосредственную угрозу». ВВС Израиля нанесли удар по одному автомобилю, а затем по зданию, куда скрылись «террористы».

«ЦАХАЛ не препятствует прибытию спасательных сил в этот район, заявили военные после того, как агентство Reuters сообщило, что израильский беспилотник сбросил гранату на спасателей, пытавшихся извлечь из-под обломков раненую журналистку», - говорится в статье.

Представители Армии обороны Израиля также подчеркнули, что не преследуют сотрудников СМИ, а действуют таким образом, чтобы уменьшить причиняемый им ущерб, сохраняя при этом безопасность военных. Ведется расследование инцидента.

При этом издание обратило внимание на то, что Халиль погибла накануне второго раунда прямых переговоров о продлении режима прекращения огня между израильскими и ливанскими официальными лицами в Вашингтоне.

Израиль не разрешает жителям Ливана возвращаться в свои дома, если они находятся в буферной зоне, на которую он претендует. В этой зоне Израиль сносит дома и целые деревни, отмечает Al Jazeera.

По данным журналистов, в Ливане нет единого мнения по поводу переговоров с Израилем, проходящих при посредничестве США. Одни считают их единственным возможным вариантом мирного урегулирования, другие полностью отвергают, утверждая, что Израиль не выполняет договоренности, отметило издание.