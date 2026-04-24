В НАТО ответили на сообщения о планах Пентагона приостановить членство Испании

В НАТО на фоне сведений о планах Пентагона приостановить членство Испании в альянсе заявили, что в уставе организации нет положения о приостановке членства или исключения страны из военного блока.

© Московский Комсомолец

Ранее агентство Рейтер сообщило: США рассматривают приостановку членства Испании в НАТО в качестве меры наказания за ее отказ помочь в операции против Ирана. Служащие Пентагона, как написало агентство, обсуждают варианты наказания союзников по НАТО за их неготовность помогать Штатам в антииранском военном конфликте.

Чиновник альянса, которого британские СМИ попросили прокомментировать эти слова, подчеркнул, что учредительный договор НАТО не предусматривает «никаких положений о приостановке членства... или об исключении».