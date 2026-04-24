В России отреагировали на заявление Туска о якобы готовящемся нападении

Политолог Дмитрий Буневич в разговоре с Рамблером прокомментировал резонансное заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что в ближайшие месяцы Россия якобы начнет военную операцию против страны-участницы НАТО, а США при этом могут не прийти на помощь Европе.

Специалист отметил, что заявление польского премьера отражает нарастающие противоречия между США и Европой. По его мнению, разногласия между Вашингтоном и Брюсселем создают почву для усиления оборонных инициатив в ЕС.

Заявление Туска продиктовано глубоким расхождением между США и Брюсселем. За последний год скандалы между Вашингтоном и европейскими столицами вспыхивают по самым разным вопросам — от Гренландии до Ормузского пролива. На этом фоне европейцы стремятся укреплять собственные оборонные возможности. Дмитрий Буневич Историк, политолог, советник директора Российского института стратегических исследований

В настоящее время европейские страны активно наращивают военный потенциал — особенно заметна роль Франции и Польши, подчеркнул политолог. Президент Макрон продвигает идею «ядерного зонтика» для Европы, а Варшава реализует масштабные программы перевооружения.

«Европейцы активно укрепляют оборону — как в рамках ЕС, так и в формате тройственного союза Великобритании, Франции и Германии. Президент Франции Эммануэль Макрон предлагает создать «ядерный зонтик» для Европы. Польша тоже наращивает военный потенциал: реализует масштабные программы закупки вооружений, перевооружает армию и строит «Восточный щит» — систему военной инфраструктуры на границах с Россией и Белоруссией. Варшава планирует стать третьей армией в НАТО после американской и турецкой», — напомнил эксперт.

Вместе с тем Буневич обратил внимание на то, что рост военных расходов в Европе происходит на фоне серьёзных социально‑экономических проблем. Чтобы оправдать увеличение финансирования армии, политики используют образ внешней угрозы — в данном случае России.

«На фоне объективных социально‑экономических проблем — проблемы беженцев и мигрантов, роста цен на энергоносители, сворачивания социальных программ — нужно объяснять, почему всё больше ресурсов тратится на безудержную милитаризацию. Европейский Союз, который задумывался как экономическое объединение, фактически трансформируется в военно‑политический блок. Для этого нужна некая страшилка, некая внешняя угроза. Поэтому Россия выставляется непредсказуемым и опасным соседом, хотя недавно высокопоставленные европейские чиновники говорили, что врагами Европы являются и США, и Турция, и Россия», — сказал он.

Эксперт добавил, что отсутствие конкретики в заявлении Туска не случайно: главная цель — создать атмосферу тревоги и получить дополнительные ресурсы для военных закупок. При этом фокус смещается на Балтийский регион, где Польша активно развивает военное сотрудничество с соседями.

«Польша смещает внимание в регион Балтийского моря: развивается военное сотрудничество со странами Прибалтики и Скандинавии — Швецией и Финляндией. Скорее всего, Туск имел в виду какую‑то из этих региональных стран. Но конкретика здесь не нужна, потому что ему важно попасть в заголовки, запугать европейского и польского обывателей и получить дополнительные возможности для новых военных закупок. Риторика ЕС всё меньше фокусируется на экономике и социальном развитии — на повестке дня постоянно тема внешних угроз, реальных и мистических. Под это дело можно сворачивать социальные программы и элементы демократии, которыми европейцы гордились», — Буневич.

Ранее Туск скептически оценил перспективы переговоров с Россией о прекращении конфликта на Украине и призвал Европейский союз быть с Москвой «максимально жестким».