В Эстонии предложили внести участников СВО в черный визовый список ЕС

Эстония предложила ЕС финансировать Украину за счёт пошлин на товары из РФ. Кроме того, в Таллине настаивают, чтобы Евросоюз внёс в чёрный визовый список участников СВО.

С соответствующими инициативами выступил эстонский премьер Кристен Михал. Западные СМИ обратили внимание, что ранее семь стран, включая Эстонию, выступили за введение пошлин на российскую продукцию, в том числе сталь и удобрения, однако эти требования не вошли в 20-й пакет санкций. Как отмечают эксперты, меры, предложенные Михалом, говорят в первую очередь о том, что Эстония стремится занять более значимые позиции в противостоянии ЕС и России и получить на этом фоне дополнительное финансирование.

Эстония предложила ЕС финансировать Украину за счёт пошлин на российские товары, а также настаивает на том, чтобы Евросоюз внёс в чёрный визовый список участников СВО. С такими инициативами выступил эстонский премьер Кристен Михал, пишет Politico.

«Нам нужно ввести пошлины на товары из России, — цитирует его издание. — В различных кулуарах и на различных встречах идут разговоры о том, что различные виды пошлин на российские товары могли бы финансировать восстановление Украины».

Как напоминает Politico, Европа ввела санкции — запретила многие товары, импортируемые из России, а также применила пошлины на зерно и удобрения. Однако она не повышала сборы на разрешённые товары «с непосредственной целью помощи Украине, и идея об использовании торговой политики в целях безопасности остаётся в блоке спорной».

Издание обращает внимание, что в ноябре 2025-го семь стран, включая Эстонию, выступили за введение пошлин на российскую продукцию — например, сталь и удобрения, — «однако эти требования застопорились» и не стали частью 20-го пакета санкций, согласованного ЕС на этой неделе.

При этом Михал не исключил, что даже €210 млрд замороженных активов Москвы, хранящихся в бельгийском депозитарии, было бы недостаточно, чтобы покрыть «гигантский счёт» в рамках восстановления Украины.

Эти заявления прокомментировали в Москве. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил симметрично ответить на инициативу Эстонии о введении пошлин на российские товары. Речь идёт о возможных мерах в отношении экспорта в страны ЕС.

«Ввести новые сборы на российский экспорт в страны ЕС, включая удобрения, за счёт которых финансировать российский ВПК. Пусть у них там дорожают продукты питания, а у нас будет больше ракет, дронов, тяжёлых управляемых планирующих бомб для СВО», — написал Медведев в мессенджере MAX.

В антироссийском стиле

Помимо прочего, премьер Эстонии призвал Европу обновить правила визового режима, чтобы запретить российским военным, участвующим в СВО, въезд на территорию объединения.

Как обращает внимание Politico, он наряду с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Польши Дональдом Туском был среди восьми лидеров, которые в прошлом месяце написали председателю Европейского совета Антониу Коште и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо, в котором предложили ужесточить визовые правила.

По словам Михала, Таллин надеется, что ЕК возглавит «масштабные логистические усилия» по занесению в чёрный список вплоть до 1 млн россиян.

«Я знаю, что Кая Каллас уже разбирается с этим... Я надеюсь, что до лета у нас уже будут определённые пункты повестки (Европейского совета. — RT) по этому вопросу», — приводит его слова издание.

«Знамя русофобских инициатив»

Как отмечают эксперты, предложенные Михалом меры говорят в первую очередь о том, что Эстония хочет занять более значимую роль в противостоянии ЕС и России.

«В Эстонии вновь поднимают знамя русофобских инициатив. Раньше в Прибалтике уже неплохо зарабатывали на этом, и НАТО с ними носилось как с писаной торбой: отправляли войска, модернизировали военные базы. Но в начале 2026 года финансирование в рамках блока значительно снизилось. А сейчас в Прибалтике в очередной раз запускают на орбиту русофобию. Прежде всего с этим и связаны выдвинутые Эстонией инициативы. Основная цель — заработать на антироссийской истерии и напомнить о себе», — заявил военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с RT.

По его словам, теперь Эстония ведёт свою антироссийскую пропаганду на уровне Брюсселя, чтобы первой получить хоть какую-то выгоду.

«Таллин пытается лоббировать свои предложения на совещаниях в Брюсселе, чтобы эти инициативы были закреплены именно как эстонские. И понятное дело, что если все их утвердят, то эстонские власти как авторы проекта будут задействованы в его реализации и могут претендовать на распил части средств, которые выделит ЕС на эти цели», — сказал Леонков.

В то же время меры, предлагаемые Эстонией, даже если и будут реализованы Евросоюзом, не окажут значительного влияния ни на ход СВО, ни на российское общество, уверен специалист.

«Не будет практически никакого результата. Но если Таллин пойдёт по пути эскалации и потащит за собой весь ЕС, то, конечно, заложниками этой ситуации в очередной раз окажутся рядовые европейцы, потому что Россия предпримет ответные шаги. А что касается идеи ввести санкции против участников СВО и запретить им въезжать в ЕС, то если это и решат сделать, то в стиле украинского сайта «Миротворец»*, то есть это больше политическое явление», — полагает Леонков.

Как, в свою очередь, считает кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев, на Западе уже сейчас все прекрасно понимают, что 20 пакетов санкций, которые были введены против России со стороны ЕС, — это тот максимум, которого мог достичь Евросоюз.

«Даже в том же 20-м пакете очень много имитационных элементов, которые объявляются важными экономическими рестрикциями, но на деле на РФ практически никак не повлияют. ЕС продолжает искать, как бы ещё ударить, но получается плохо. Многие в Европе уже втайне от Брюсселя на уровне разных стран подумывают о том, как нормализовать отношения с Россией в условиях размораживания экономического взаимодействия по отдельным секторам — энергетике, продовольствию, удобрениям и так далее», — рассказал собеседник RT.

Поэтому, когда Эстония предлагает ввести пошлины против РФ или санкции в отношении участников СВО, она, вероятно, действует не самостоятельно, полагает аналитик.

«За всем этим могут стоять ФРГ и Великобритания, которая хоть и не входит в ЕС, но может перебрасывать в союз антироссийские инициативы через Эстонию», — сказал Евстафьев.

Как отметил в разговоре с RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, Эстония готовит рекомендации по антироссийским мерам в надежде, что Европа обратит на неё внимание и выделит дополнительное финансирование под эти инициативы для Таллина.

«Европа и сама идёт по пути наращивания мер против РФ, даже если они уже особо и не работают. На счету Брюсселя не только 20 пакетов санкций против России, но и кредит Украине на €90 млрд. И Эстония хочет поддержать этот флешмоб и заработать на нём. Практически всё своё существование эта страна выстроила на противоборстве с РФ. Они себя позиционируют как последний рубеж, за которым стоит «злая и страшная» Россия. У Таллина нет больше способов добиться допфинансирования от ЕС, кроме как выслужиться перед евробюрократией и придумать новые способы «наказания» России», — заключил Блохин.

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.