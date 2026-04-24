СМИ: Арагчи может прибыть в Исламабад для переговоров с США

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи может прибыть в Исламабад вечером в пятницу для участия во втором раунде переговоров с представителями США. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник в правительстве Пакистана, а также пакистанский государственный телеканал PTV.

По данным собеседника Al Arabiya, вместе с Арагчи в пакистанскую столицу прибудет «немногочисленная иранская делегация». Как сообщают источники PTV в правительстве Пакистана, американские специалисты по логистике и безопасности уже находятся в Исламабаде.

Первый раунд переговоров между США и Ираном прошёл в Исламабаде 11–12 апреля 2026 года при посредничестве Пакистана. Иранскую делегацию тогда возглавлял спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф (глава МИД Аббас Арагчи также входил в её состав), американскую — вице-президент Джей Ди Вэнс.

Переговоры завершились безрезультатно: Вэнс заявил, что стороны не достигли соглашения, а Арагчи обвинил США в «максимализме и постоянном изменении условий». Несмотря на провал первого раунда, дипломатический процесс было решено продолжить — о чём, в частности, свидетельствует планируемый второй раунд с участием Арагчи.