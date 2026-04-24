Премьер Польши оценил перспективу переговоров ЕС и России

Премьер-министр Польши Дональд Туск скептически оценил перспективы переговоров с Россией о прекращении конфликта на Украине и призвал Европейский союз быть с Москвой «максимально жестким».
Об этом сообщает Politico.
20-й пакет санкций ЕС против России вступил в силу накануне, после того, как Венгрия и Словакия сняли свои возражения. Туск также назвал «огромным облегчением» тот факт, что «впервые за много лет [на пятничном саммите ЕС на Кипре] в зале нет россиян».
Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев напомнил премьер-министру Польши об энергетическом кризисе в ответ на слова об отсутствии «русских» на заседании Европейского совета.