Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня развиваем договоренности с Саудовской Аравией в сфере безопасности, энергетики и инфраструктуры», — написал украинский лидер.

Ранее Зеленский во время встречи с лидерами Евросоюза поблагодарил их за кредит для Киева на 90 миллиардов евро словами «отличный день». Он подчеркнул, что целью Украины остается мирное урегулирование кризиса.