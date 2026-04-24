Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Сегодня развиваем договоренности с Саудовской Аравией в сфере безопасности, энергетики и инфраструктуры», — написал украинский лидер.
Ранее Зеленский во время встречи с лидерами Евросоюза поблагодарил их за кредит для Киева на 90 миллиардов евро словами «отличный день». Он подчеркнул, что целью Украины остается мирное урегулирование кризиса.