Опросы в США показали провал Трампа

Серия недавних опросов в США выявила однозначный вердикт: большинство американцев считают, что веских причин для начала войны с Ираном не было. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на результаты четырех опросов.

Утром 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану; в результате одной из атак был убит верховный лидер страны Али Хаменеи, Иран в ответ начал запускать ракеты по Израилю и по важнейшим американским базам на Ближнем Востоке. Под обстрелы также попали Дубай, Абу-Даби, Доха и Манама. Ормузский пролив, по которому проходит значительная часть мировых поставок нефти, был фактически закрыт.

Опрос, проведённый Юридической школой Маркеттского университета, показал, что большинство американцев (63 процента) считают, что у властей не было достаточных оправданий для нанесения авиаударов по Ирану. В то время как большая часть опрошенных республиканцев (71 процент) назвала основания для атаки вескими, 94 процента демократов и 75 процентов независимых избирателей заявили, что достаточных причин для этого не было.

Опрос Reuters/Ipsos показал, что лишь 26 процентов респондентов считают военные действия США в Иране оправданными. Опрос выявил, что 60 процентов американцев не одобряют удары США по Ирану, а одобряют - лишь 36 процентов.

Опрос CNBC показал, что 64 процента ​​зарегистрированных избирателей США заявили, что война с Ираном не стоила того, если учитывать как финансовые потери для США, так и рост цен на бензин. Семь из десяти респондентов сказали, что война не стоила того, если учитывать количество жертв среди американских военнослужащих.

Согласно опросу Reuters/Ipsos, лишь четверть американцев заявили, что удары США по Ирану обеспечат безопасность американцев. Примерно половина опрошенных сказала, что война сделает Америку менее безопасной.

Опрос CNBC показал аналогичные результаты: 48 процентов избирателей заявили, что чувствуют себя менее защищенными из-за войны с Ираном, лишь 30 процентов - что чувствуют себя более защищенными.

Опрос, проведенный Маркеттским университетом, показал, что 75 процентов американцев одобряют прекращение огня между США и Ираном, однако лишь 21 процент американцев считает, что США достигли своих целей в войне. Большинство (78 процентов) заявили, что цели Соединенных Штатов не были достигнуты.

Согласно опросу Маркеттского университета, более двух третей американцев (68 процентов) не одобряют действия президента Дональда Трампа в отношении войны. Только 32 процента одобряют его подход. Опрос AP-NORC, проведенный 16-20 апреля, показал практически идентичные результаты: 67 процентов не одобряют действия Трампа в отношении Ирана, а 32 одобряют.