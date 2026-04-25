У Трампа появился повод для пересмотра позиции по Фолклендским островам

Внутренняя записка Пентагона, оказавшаяся в распоряжении Reuters, описывает варианты ответных действий, рассматриваемых Вашингтоном против некоторых союзников по НАТО, которых в Белом доме посчитали недостаточно едиными во время конфликта с Ираном.

Среди этих вариантов, включая приостановку членства Испании в Североатлантическом альянсе, есть мера, которая может оказаться крайне чувствительной для Лондона. Администрация США может пересмотреть дипломатическую поддержку британского суверенитета над Фолклендскими, как их называют в Британии, или Мальвинскими для Аргентины, островами. В документе, подготовленном Элбриджем Колби, главным политическим советником министра обороны США, отчетливо просматривается растущее в американской администрации раздражение нежеланием нескольких европейских партнеров, в том числе Испании и Британии, предоставить американским войскам доступ, транзитную парковку на авиабазах и права на пролет территории для дальнейших операций против Тегерана. Колби посчитал, что страны - члены НАТО не выполнили даже этот "простой минимум" для партнеров по альянсу.

Еще в самом начале 2024 года министерство иностранных дел Аргентины обратилось к британским властям с предложением провести переговоры о возврате Фолклендских (Мальвинских) островов. В ведомстве заявили, что Буэнос-Айрес считает Мальвинские острова незаконно оккупированными Британией с 1833 года, добавив, что все аргентинские правительства неизменно отстаивали право страны на суверенитет над этой территорией. Более того, два с лишним года назад новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей, считающийся одним из самых близких союзников Трампа на международной арене, предложил план возвращения островов по аналогии с передачей Британией Гонконга, который был возвращен Китаю в 1997 году. Однако в Лондоне решительно отвергли предложение Милея, заявив, что вопрос принадлежности островов "некоторое время назад был решен окончательно". Под этим подразумевались результаты референдума, которые отрицает Буэнос-Айрес: в 2013 году 99,8 процента имеющих право голоса избирателей островов высказались за то, чтобы остаться частью Соединенного Королевства.

Лондон приводит этот результат как выражение воли подавляющего количества жителей островов и заявляет, что обсуждение статуса архипелага не может состояться без их согласия. Голосование было отклонено Аргентиной, которая считает, что нынешнее население было заселено после британского захвата в 1833 году. С 1982 года Соединенные Штаты в целом избегают того, чтобы занимать спорную позицию по вопросу суверенитета. На сайте государственного департамента указано, что острова управляются Соединенным Королевством, при этом лишь немного упоминается аргентинская претензия. ООН со своей стороны классифицирует заморскую британскую территорию как "не самоуправляемую" без упоминания о суверенитете, констатирует AFP.

Британия и Аргентина схлестнулись в 1982 году в коротком конфликте за контроль над архипелагом после неудачной попытки Буэнос-Айреса захватить его. Около 650 аргентинских солдат и 255 британских военных были убиты до капитуляции Аргентины. Лондон по-прежнему претендует на суверенитет над Фолклендскими островами и поддерживает там военное присутствие, включая авиабазу в Маунт-Плезант. Аргентина со своей стороны при поддержке Китая продолжает вести дипломатические усилия на различных международных площадках, таких как ООН. После войны две страны восстановили отношения, но переговоры по суверенитету зашли в тупик, из которого не видно выхода.

И вот сейчас у Трампа появился двойной повод для пересмотра позиции по отношению к статусу островов. С одной стороны, есть возможность сильно уколоть британского премьера Кира Стармера, которого он критикует по поводу и без. В частности, он называл британского премьера "трусом" за его отказ вступать в американскую войну против Ирана, заявив, что тот "не Уинстон Черчилль", и посчитал британские авианосцы "игрушками". С другой - у него есть повод отблагодарить своего верного союзника Милея, с которым он регулярно общается по телефону. В Вашингтоне быстро поняли, что вопрос Фолклендских островов может послужить рычагом дипломатического давления на Лондон. В записке министерства обороны говорится, что Соединенные Штаты могли бы пересмотреть свою позицию по давним европейским "имперским владениям", включая британские территории, на которые претендует Аргентина. Эта перспектива тотчас нашла отклик у президента этой страны. "Мы делаем все возможное, чтобы гарантировать, что аргентинские Фолкленды (...) вернутся в руки Аргентины. Мы добиваемся прогресса, как никогда прежде", - сказал он в радиоинтервью.

Далее последовал резкий комментарий из Лондона. Пресс-секретарь Стармера заявил, что "суверенитет над островами принадлежит Соединенному Королевству", а "право на самоопределение жителей имеет первостепенное значение". В Лондоне напомнили о том, что Британия "четко и регулярно выражает эту позицию перед различными американскими администрациями". Однако в Белом доме склонны рассматривать вопрос статуса Фолклендов в контексте отсутствия европейской военно-морской поддержки для обеспечения безопасности Ормузского пролива, жизненно важного для мировой торговли. Ранее министр обороны Пит Хегсет признал, что война с Ираном "подчеркнула" хрупкость альянса. "На самом деле у вас нет альянса, если определенные страны не готовы поддержать вас, когда это необходимо", - заключил этот "министр войны".