Председатель Европейского совета Антонио Кошта предупредил лидеров ЕС, что блок собьется с пути, если он будет «следовать» за президентом США Дональдом Трампом и передаст ему принятие ключевых решений.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Кошта заявил лидерам Евросоюза, что они не могут уклоняться от обсуждения того, что интересы США больше не совпадают с интересами ЕС. По словам источников, Кошта привел в качестве примеров расхождения позиций Вашингтона с ЕС операцию США по захвату экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро, американо-израильскую войну в Иране и позицию Трампа по Украине», — пишет СМИ.

Источники также рассказали, что Кошта призвал ЕС самоорганизоваться и выработать автономный подход к защите своих интересов.

В недавнем интервью газете Financial Times премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что сомневается в помощи США в случае «нападения» России на европейские страны НАТО.

19 апреля президент США Дональд Трамп раскритиковал европейские страны и назвал их союзниками, которые «показали свое истинное лицо» во время войны в Иране. 22 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США не видят достаточных действий со стороны европейцев по поддержке действий Вашингтона в Иране.