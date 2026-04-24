В Германии объяснили, почему Украине не удастся вступить в ЕС к 2027 году

Ряд стран ЕС считает, что Украина до сих пор не выполнила «домашнюю работу», и вряд ли возможно ее вступление в объединение к 2027 году. Об этом заявил корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, слова которого приводит Telegram-канал Пул N3.

Ранее глава МИД Греции Георгиос Герапетритис допустил присоединение к ЕС одной страны в 2027 году, не уточнив при этом, о каком именно государстве идет речь.

По словам Кристофа Ваннера, есть целый комплекс направлений, по которым Украине необходимо проделать серьезную работу, среди них — борьба с коррупцией, реформы судебной системы и деолигархизация.

«Также важны верховенство права, свобода СМИ и защита прав меньшинств. В каких именно направлениях Владимир Зеленский уже добился конкретного прогресса, честно говоря, сейчас трудно сказать. Похоже, что Украина старается продвигаться сразу по всем этим направлениям», — заметил он.

Ваннер также обратил внимание на то, что многие государства ЕС считают, что «домашняя работа» Украиной до конца еще не выполнена, поэтому невозможно быстрое вступление в союз, на котором настаивает Зеленский.

«Он неоднократно заявлял, что хотел бы видеть Украину в ЕС уже к 2027 году, однако, по мнению многих стран-членов — и это регулярно звучит в обсуждениях и разговорах с коллегами на месте — такой срок выглядит нереалистичным», — констатировал журналист.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский потребовал назвать конкретную дату вступления Украины в Европейский союз и пригрозил, что Брюссель может потерять страну, как потерял Грузию.