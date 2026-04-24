Не успела глава евродипломатии Кая Каллас отчитаться о новом пакете антироссийских ограничений, как в её сторону тут же полетела резкая критика от ирландского журналиста Чей Боуза. Поводом для разноса стал пост политика о том, что Евросоюз намерен послать сигнал Москве.

Боуз отреагировал на заявление Каллас предельно жёстко, опубликовав ответ в соцсети X.

«Вторая самая опасная женщина в Европе, и не из-за ее интеллекта, а из-за его отсутствия. Эти опасные идиоты будут только рады, когда Европу поглотит война», — написал Боуз.

Каллас объявила о готовности ЕС ввести санкции против Грузии

Напомним, что в пятницу Кая Каллас сообщила о том, что лидеры ЕС на встрече активно продвигают работу над 21-м пакетом санкций против России. По её словам, они также стремятся убрать некоторые прежние «красные линии» в ограничительных мерах. Однако, судя по реакции Боуза, в Европе далеко не все поддерживают такую эскалацию.