Обзор иноСМИ: кто на самом деле правит Ираном и похмелье лидеров ЕС

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«После тостов за кредит Украине лидеры ЕС столкнулись с похмельем»

Лидеров ЕС, собравшихся на Кипре 23 апреля, окружали напоминания о множестве кризисов, пишет Politico. День начался с того, что ЕС одобрил выдачу Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. Но ликование было недолгим. Завершился вечер тем, что лидеры осознали истинный масштаб всех остальных задач, которые им только предстоит решить. Кипр отделен от Ближнего Востока полосой моря шириной всего в 450 километров, и военный корабль в кристально голубых водах близ Айя-Напы нависал над собравшимися политиками - как в прямом, так и в переносном смысле. За ужином лидеры стран обсуждали экономические последствия войны Израиля и США с Ираном. Очевидных решений найдено не было. Саммит проходил в напряженный для Кипра момент - недавно страна подверглась атаке беспилотников. Туристов на Кипре сейчас почти нет, рестораны и магазины закрыты.

Президент Кипра Никос Христодулидис настаивает на ужесточении положения ЕС о взаимной обороне - статьи 42.7. Необходимо достичь общего понимания по поводу того, как этот пункт будет применяться на практике, заявил Politico неназванный представитель ЕС. Кипр - одна из четырех стран ЕС, не входящих в НАТО. Лидеры ЕС также всерьез обеспокоены ростом расходов потребителей и промышленности из-за дефицита нефти и газа, вызванного закрытием Ормузского пролива. Путь Украины в Евросоюз также остается непростым. Бирюзовые воды, создавшие потрясающий фон для саммита, не смогли скрыть раскол в ЕС. В то время как премьер Эстонии Кристен Михал заявил журналистам, что он выступает за «ускоренное» членство Киева, хорватский премьер Андрей Пленкович практически высмеял эту идею. Хорватия вошла в Евросоюз «относительно быстро», но этот процесс все равно занял у нее шесть лет.

«Кто на самом деле правит Ираном»

Когда аятолла Али Хаменеи правил Ираном как верховный лидер, он обладал абсолютной властью над всеми решениями, касающимися войны, мира и переговоров с США. Его сын и преемник не играет такой же роли, пишет The New York Times со ссылкой на иранских чиновников и военных. Аятолла Моджтаба Хаменеи - «неуловимая фигура», которую никто не видел и чей голос не был слышен с момента назначения в марте. Ключевые лица, принимающие решения в Иране, - сейчас представляют собой «закалённую в боях» группу командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и их союзников. Бывший иранский политик Абдолреза Давари заявил, что Моджтаба Хаменеи управляет страной так, будто он - «член совета директоров». По мнению Давари, новый аятолла в значительной степени полагается на советы генералов, и все решения принимаются коллективно. По словам собеседников NYT, доступ к Моджтабе Хаменеи сейчас «крайне затруднен и ограничен». Утверждается, что его окружает группа врачей и медицинского персонала, которые лечат ранения, полученные им в результате авиаударов.

Высокопоставленные командиры КСИР и чиновники не навещают его, опасаясь, что Израиль может выследить их. Несмотря на тяжелые ранения, Хаменеи сохраняет ясность ума и активность, заявили собеседники NYT. По их словам, ему сделали операцию на одной руке, и ее функции постепенно восстанавливаются. По словам чиновников, его лицо и губы сильно обожжены, что затрудняет речь, и в конечном итоге ему потребуется пластическая хирургия. Они отметили, что Хаменеи не записывал видео- или аудиообращения, поскольку не хочет выглядеть уязвимым или слабым в своем первом публичном выступлении. Сообщения для него пишутся от руки, запечатываются в конверты и передаются по цепочке из рук в руки - от одного доверенного курьера к другому. Курьеры едут по скоростным трассам и проселочным дорогам, на машинах и мотоциклах, пока не доберутся до его убежища. Его указания по текущим вопросам возвращаются обратно тем же извилистым путем. Из-за всех этих сложностей Хаменеи делегировал принятие решений генералам - «по крайней мере, на время», отмечает газета. Власть теперь находится в руках армии, а широкое влияние духовенства ослабевает.

«США стали «плохими парнями»?»

Соединенным Штатам явно требуется напоминание, что возвращение к «закону джунглей» - это не только дипломатическая, но и моральная катастрофа, заявил бывший судья Томас Мукаушер в своей статье для Newsweek. По его мнению, пока американцы «бесчинствуют по всему миру», попирая законы, им стоит остановиться и задуматься: а не превратились ли они в «плохих парней»? Похоже на то. Мукаушер советует «просто вслушаться» в то, что говорит президент Дональд Трамп в связи с войной против Ирана.

Нападение на Иран не имело ни правовых, ни моральных оснований, подчеркнул судья. Американцев обманули относительно угрозы со стороны Тегерана. И ложь продолжала поступать в виде оправданий этой необъяснимой выходки. Тем временем Трамп угрожал отбросить Иран в каменный век, навсегда уничтожить его цивилизацию и гражданскую инфраструктуру. Что еще более важно, если отбросить риторику, война Трампа унесла жизни более 3800 человек, включая сотни детей. Сегодня Америку олицетворяют школьные громилы: кричащая, угрожающая, убивающая банда не знающих закона подростков. Тем временем враги Америки воодушевляются, а союзники покидают ее.

Японский депутат отправляется в Россию

Депутат парламента Японии от Либерально-демократической партии (ЛДП) Мунэо Судзуки сообщил журналистам, что он ведет подготовку к визиту в Россию, пишет газета Sankei Shimbun. Визит планируется в ближайшее время, но договоренности о встречах с российской стороной «еще впереди», пояснил он. Комитет по регламенту Палаты советников одобрил поездку Судзуки в Россию в период с 3 по 6 мая.

В 2023 году Судзуки уже посещал Россию без предварительного уведомления, из-за чего ему пришлось покинуть партию, в которой он тогда состоял. После победы на выборах в Палату советников 2025 года при поддержке ЛДП он снова посетил Россию в декабре. При этом МИД Японии по-прежнему рекомендует своим гражданам воздержаться от любых поездок в РФ. В комментариях к статье Sankei Shimbun читатели заявили, что Японии не стоит дистанцироваться от России и Китая, так как Токио «не способен обеспечить себя ни энергией, ни продовольствием». Один из комментаторов выразил надежду, что Судзуки сможет уговорить Кремль поставлять Японии российскую нефть, чтобы «порвать с порочной зависимостью от Ормузского пролива».

«Обреченная дипломатия: иранские профи против блефа США»

Представьте себе партию в покер, где один из игроков десятилетиями оттачивал мастерство: он знает каждый нюанс блефа, каждое едва заметное движение противника и умеет припрятать карту в рукаве. Его оппонент, севший за стол впервые в жизни, полагается лишь на инстинкты, браваду и смутную надежду, что чистая сила воли сможет заменить мастерство. А теперь представьте, что этот новичок - Соединенные Штаты, а ветеран - Иран, пишет Asia Times. Даже скромное рамочное соглашение по общим принципам стало бы достижением, но оно лишь отложило бы решение самых сложных вопросов на потом.

Призом в этой дипломатической игре служат не горы фишек, а ядерное оружие, транзит нефти через Ормузский пролив и стабильность целого региона. Такова картина начала 2026 года: кулуарные переговоры между Вашингтоном и Тегераном неумолимо движутся к краху. С одной стороны стола сидят иранские дипломаты, которые ведут «ядерное досье» более двадцати лет. С другой - застройщик, зять президента без какого-либо опыта во внешней политике и бывший венчурный капиталист, ставший политиком. Исход почти предопределен. Без радикальной смены кадров и подходов США не смогут выиграть на этих переговорах. Они не смогут даже достичь устойчивого соглашения. Причина проста: знания, навыки, опыт и искусство ведения переговоров имеют значение, а у американской стороны их почти нет, подчеркивает автор Asia Times.