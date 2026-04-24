Лукашенко потребовал от чиновников железной дисциплины в аграрном секторе

На важность поддержания дисциплины в аграрном секторе экономики в очередной раз акцентировал внимание белорусский лидер, посещая 24 апреля Гомельскую область, информирует БЕЛТА.

"Должна быть железная дисциплина, если мы хотим выжить. Кому-кому, а гомельчанам это не надо объяснять: посмотрите на юг - поймете", - заявил Александр Лукашенко, имея в виду вооруженный конфликт на Украине.

Кстати, сразу по прибытии в Мозырский район он обратил внимание на ситуацию в лесном и сельском хозяйстве.

"Я сейчас смотрел на лес, который вы планово выпилили. Борозды нарезаны… Значит, лес восстанавливается, так я понимаю?" - уточнил Президент и получил утвердительный ответ.

А вот говоря про ситуацию на полях, он дал понять, что в Гомельской области в этом плане нет проблем.

"На полях, конечно, тут порядок. Прилично", - добавил он.

Что же касается животноводства, то здесь дела, по оценке Президента, обстоят гораздо хуже, на что и было указано губернатору региона Ивану Крупко на примере материалов проверок.

"Это называется - ужас. Я понимаю, что в отдельных местах, понимаю, что проверки концентрируют негатив. Но это больше, чем уголовное дело", - высказался Лукашенко о наиболее вопиющих фактах. При этом он привлек внимание к роли и значению молочно-товарных комплексов для сельского хозяйства.

Ведь "когда мы эти захудалые земли превращаем в комплексы, вокруг сразу (даже на Полесье, где у вас болота, леса, пески) преображается край. Надо в этом направлении двигаться", - потребовал белорусский руководитель от местных чиновников.

Еще одной актуальной для всех регионов темой Президент считает восстановление в районах сельхозтехники. Речь идет про специализированные организации, занимающиеся техническим обслуживанием, ремонтом, монтажом оборудования, а также обеспечением сельскохозяйственных предприятий техникой и запасными частями.