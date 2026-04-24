Премьер Польши Туск испытал «огромное облегчение» из-за русских

Премьер-министр Польши Дональд Туск признался, что испытал «огромное облегчение» из-за того, что неформальный саммит ЕС на Кипре «впервые за многие годы» прошел без русских.

«Заседание Европейского совета. Впервые за многие годы в зале нет русских. Огромное облегчение», — отметил он.

Можно предположить, что Туск намекнул на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который после поражения на апрельских парламентских выборах решил не ехать на саммит.

В недавнем интервью Financial Times Туск заявил, что Россия якобы может напасть на одну страну НАТО в течение ближайших «месяцев».

Также премьер выразил сомнение в том, что США помогут Европе в случае нападения России на НАТО.

На саммите на Кипре 22 апреля ЕС согласовал кредит для Украины на €90 млрд и 20-й пакет санкций против России. Это произошло после того, как Венгрия и Словакия сняли вето, наложенные на обе инициативы в феврале из-за прекращения Киевом транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба».