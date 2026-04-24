Еврокомиссар Кубилюс назвал Литву политическим лидером ЕС в борьбе с РФ

Еврокомиссар по обороне, литовец Андрюс Кубилюс, заявил, что Литва, несмотря на своё периферийное положение в Евросоюзе, стала политическим лидером блока в противостоянии с Россией. С такой речью он выступил на оборонном форуме в Вильнюсе.

Кубилюс заявил, что Литва расположена на географической периферии Европы, но в политическом смысле она является «головой» всего континента. Еврокомиссар признал, что может быть не до конца объективен, поскольку сам родом из этого региона, однако он отчётливо видит, как трансформируется европейское мышление в целом.

Кубилюс выразил надежду на то, что Прибалтика получит существенную выгоду от милитаризации всего региона. По его данным, в новом семилетнем бюджете Евросоюза на 2028–2034 годы уже заложено около 20 млрд евро военных инвестиций для прибалтийских стран. Эти деньги предназначены для строительства транспортной инфраструктуры, которая позволит оперативно перебрасывать силы НАТО к границам с Россией и Белоруссией.

Еврокомиссар пояснил, что благодаря этим вложениям появятся новые рабочие места, дороги, мосты, туннели и железнодорожные пути. Он подчеркнул, что трасса, по которой смогут передвигаться танки, пригодится и для гражданских нужд — грузового транспорта и туристов. Кубилюс призвал руководство Литвы и других прибалтийских республик активно пользоваться открывшимися возможностями, особенно учитывая, что его родной регион, по его собственному признанию, уже стал «более рискованным для обычных инвестиций».

Андрюс Кубилюс — бывший премьер-министр Литвы (1999–2000 и 2008–2012) и один из самых последовательных критиков Кремля в Европе. В сентябре 2024 года он стал первым в истории Еврокомиссаром по обороне и космосу — должность была введена по инициативе Урсулы фон дер Ляйен после полномасштабного вторжения России в Украину.

Кубилюс известен тем, что ещё задолго до 2022 года предупреждал западных партнёров о растущей агрессивности России — и сегодня, как он сам отмечает, «голоса восточноевропейцев наконец услышали».