Каллас отреагировала на критику США в адрес ЕС

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что по-прежнему не понимает критику США в адрес ЕС в контексте конфликта вокруг Ирана и Ормузского пролива.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Когда у нас были контакты с американскими партнерами, их запросы к нам фактически совпадали с тем, что мы можем предложить после прекращения боевых действий: разминирование, сопровождение судов и все то, что мы уже обсуждали. Поэтому я не понимаю, в чем проблема, если мы фактически отвечаем на их запросы», — сказала глава евродипломатии.

1 апреля, президент США Дональд Трамп в интервью изданию Telegraph заявил, что всерьез рассматривает выход США из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана. Он назвал НАТО «бумажным тигром» и добавил, что этот факт известен и его российскому коллеге Владимиру Путину.

14 марта Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления безопасности судоходства. Каллас тогда заявила, что государства-члены ЕС не готовы направить туда свой флот.