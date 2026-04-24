Российская Федерация якобы скоро начнет военную операцию против страны-участницы НАТО, заявил в интервью Financial Times премьер-министр Польши Дональд Туск.

© Zuma/ТАСС

«Я говорю о краткосрочной перспективе, скорее о месяцах, чем о годах», — поделился своей точкой зрения глава польского правительства.

Туск также выразил опасения, что при таком развитии событий Соединенные Штаты могут не прийти на помощь Европе.

Накануне Wirtualna Polska писала, что Франция и Польша планируют отработать удары по целям в Российской Федерации с применением ядерного оружия.

Президент РФ Владимир Путин не раз подробно говорил о том, что Россия не собирается нападать на страны Североатлантического альянса, но западные политики на регулярной основе запугивают свое население мнимой российской угрозой для отвлечения внимания от внутренних проблем.