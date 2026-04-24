Предварительные условия для старта переговоров о членстве Украины в Европейском союзе (ЕС) сформированы, они могут начаться в ближайшие недели или месяцы, пишет Bloomberg, ссылаясь на европейское официальное лицо.

© Московский Комсомолец

Ранее, согласно совместному заявлению лидеров Европейского совета и Еврокомиссии (ЕК) Антониу Кошты и Урсулы фон дер Ляйен, опубликованному в четверг, в европейском объединении на фоне согласования кредита Киеву и ограничительных мер в отношении Российской Федерации призвали немедленно начать с Украиной переговоры о ее членстве в союзе.

Лидеры ЕС сигнализировали о том, что предварительные условия для того, чтобы Украина вступила на первый этап процесса членства, сформированы, поделился подробностями неназванный еврочиновник.

На саммите на Кипре, который прошел в четверг, лидеры согласились, что первые переговоры о вступлении могут начаться в ближайшие недели и месяцы, сообщил он.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от Европейского союза принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры неоднократно говорили о несоответствии украинского законодательства европейским стандартам и отмечали, что одним из обязательных условий рассмотрения членства бывшей советской республики является основательное реформирование.