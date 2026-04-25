Пашинян назвал главную причину начала геноцида армян в XX веке

Геноцид армян в Османской империи произошел в результате вовлечения армянского народа в международные интриги — процесс, который начался с середины XIX века и достиг своей трагической кульминации в 1915 году. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем обращении к гражданам по случаю 111-й годовщины трагических событий.

Накануне в Ереване стартовало факельное шествие, приуроченное к памяти жертв геноцида армян в начале XX века.

Политик отметил, что ежегодно 24 апреля десятки тысяч армян поднимаются к мемориальному комплексу Цицернакаберд, и именно на этом базируется проводимый правительством и политическим большинством курс. Пашинян назвал гарантами неповторения геноцида государственность и мир.

По словам премьера, для недопущения нового уничтожения армян необходимо «прекратить поиски родины за пределами международно признанной территории». Пашинян подчеркнул, что те силы, которые призывают к возвращению потерянных земель, к восстановлению прежних границ, ставят Армению на рельсы Сан-Стефанской конференции 1878 года (Сан-Стефанский мирный договор, завершивший Русско-турецкую войну 1877-1878 гг. - прим. ред.), последней станцией которого являются потеря государственности и родины.

24 апреля ежегодно отмечается память о геноциде армян в Османской империи — событии, которое называют первым геноцидом XX века. Турция до сих пор отвергает обвинения в массовом уничтожении свыше 1,5 миллиона армян, однако факт геноцида признан многими государствами и международными структурами.