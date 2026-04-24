Избранный глава венгерского правительства Петер Мадьяр на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) заявил, что на первом заседании Национального собрания на здании парламента вновь появится флаг ЕС.

«Флаг ЕС будет возвращен на фасад парламента наряду с венгерским и секейским флагами», — поделился подробностями он.

Ранее венгерский аналитик Золтан Кошкович заявил, что после поражения Виктора Орбана на выборах переход страны под оккупационное управление Брюсселя неизбежно. С его точки зрения, Венгрию теперь ждет тяжелое десятилетие.

Венгрии предрекли оккупацию

Выборы в венгерский парламент прошли 12 апреля. После подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" Петера Мадьяра значительно опережает партию "Фидес" Виктора Орбана и получает 136 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Окончательные результаты после обработки всех голосов, присланных из-за рубежа, должны быть утверждены до вечера 25 апреля.