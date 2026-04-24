В МИД Украины рассказали о возможном визите переговорщиков США в Киев

Украина получила сигналы от США о готовности американской переговорной делегации приехать в Киев.

Об этом спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил в интервью телеканалу «Общественное. Новости».

«Мы готовы к этим встречам и не раз об этом говорили. Надеемся, что после переговоров с Ираном они могут встретиться с нами. Может – приехать сюда. По меньшей мере, такое приглашение для них есть, оно в силе. И от них есть сигналы о готовности приехать. Но если это будет встреча или контакты в каком-нибудь другом формате – мы тоже к ним готовы», – отметил он.

По словам спикера, Украина сейчас «активно» работает с американской стороной, и МИД страны «вовлечен в процесс переговоров» на уровне подготовки тезисов, технических задач и согласования позиций. Тихий также подчеркнул, что «единственная причина» приостановки трехсторонних по Украине – это то, что США сейчас «сконцентрированы на Ближнем Востоке».

Также в интервью Тихий заявил, что Киев рассматривает ближайшие месяцы как «окно возможностей» для того, чтобы добиться прекращения огня и остановки боевых действий на Украине.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пригласил американскую переговорную делегацию в Киев, и после этого она может отправиться в Москву.

20 апреля в эфире телемарафона Зеленский обвинил спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера в неуважении к Украине, так как они приезжали в Москву, но не приезжали в Киев.

21 апреля газета The New York Times со ссылкой на источник сообщила, что Уиткофф и Кушнер планируют приехать на переговоры в Россию. Затем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что их визиты востребованы, однако сказал об отсутствии конкретики по этому поводу.