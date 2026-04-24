На Западе неожиданно высказались о кредите для Украины

Предоставление Европейским союзом (ЕС) кредита в размере 90 миллиардов евро Украине плохо обернется для жителей страны. Такое мнение выразил журналист Томас Фази на своей странице в соцсети X.

«Евросоюз (а на деле НАТО) только что сделал так, чтобы эта разрушительная война продолжалась в обозримом будущем во вред всем, особенно украинцам», — высказался он.

По мнению журналиста, это делается лишь во благо американской олигархии и военно-промышленного комплекса.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что ЕС окончательно утвердил кредит Киеву на сумму 90 миллиардов евро.

«Обещано, выполнено, реализовано», — указал он.