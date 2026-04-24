Японскому депутату пожелали «быть осторожнее» во время поездки в Москву

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в шутку рекомендовал депутату Мунэо Судзуки «быть осторожнее» во время поездки в Россию. Об этом пишет ТАСС.

Предстоящий визит парламентария в Москву обсуждался в ходе прений в профильном комитете верхней палаты японского парламента.

«Слышал, что вы с 3 мая едете в Москву. Счастливого пути и будьте осторожнее», — сказал Мотэги, обращаясь к Судзуки.

В свою очередь, депутат рассмеялся и сообщил, что в России «высоко ценят» главу МИД Японии.

14 марта Судзуки в преддверии встречи лидеров Японии и США, которая состоялась 19 марта, призвал их сделать заявление о бессмысленности санкций против России. По мнению парламентария, «надо заканчивать» с антироссийскими рестрикциями.

В феврале премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что отношения Токио и Москвы находятся в тяжелом состоянии. Несмотря на это, глава правительства изъявила желание решить «территориальную проблему» и заключить мирный договор между двумя странами. В то же время она подвергла критике действия России на Украине, указав на необходимость как можно скорее завершить конфликт.