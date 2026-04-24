США отказались помогать Британии в одном из эпизодов по делу Эпштейна

Минюст США блокирует расследование Скотланд-Ярда в отношении связи бывшего британского посла в Вашингтоне Питера Мандельсона и скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

Журналисты выяснили, что в 2009 году, Мандельсон, занимая пост министра по делам бизнеса, пересылал финансисту правительственные документы. Скотленд-Ярд начал расследование в отношении бывшего британского политика, однако американская сторона, как сообщает издание, отказалась передать Лондону ключевые улики, содержащиеся в документах по делу Эпштейна.

Минюст США настаивает на том, чтобы Скотленд-Ярд подал официальный запрос о взаимной правовой помощи, и только тогда ведомство согласится передать материалы, касающиеся Мандельсона. The Telegraph уточняет, что этот процесс может занять не менее 18 месяцев, однако полиция Лондона готовит соответствующие документы.

Журналисты утверждают, что среди переданных Мандельсоном Эпштейну файлов были планы многомиллиардной финансовой помощи ЕС, детали отставки премьер-министра страны Гордона Брауна, а также информация о возможной продаже государственных земель и имущества.

Джеффри Эпштейна обвиняли в преступлениях против несовершеннолетних и секс-торговле. В начале 2026 года Минюст США обнародовал более 3,5 млн файлов из дела финансиста. В файлы вошли фотографии известных личностей, материалы расследований, а также переписка самого Эпштейна со многими высокопоставленными лицами и бизнесменами.