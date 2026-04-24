Трамп заявил о секретном грузе на борту перехваченного иранского судна

Трамп заявил о секретном грузе на борту перехваченного на пути из КНР судна Ирана
Американский президент Дональд Трамп утверждает, что на борту перехваченного США на пути из Китая иранского судна находился некий "сверхсекретный" груз.
Беседуя с журналистами в Белом доме, американский лидер отказался уточнить, что именно перевозило это судно.
"Это сверхсекретно", - сказал глава администрации США.
Одновременно он добавил: "Ничего из ряда вон выходящего".
"Это один из тех вопросов, когда хочется сказать "ох, нехорошо", - заявил президент.
В связи с этим его попросили уточнить, рассержен ли он на руководство Китая.
"Нет. Думаю, мы поступаем таким же образом в отношении других стран", - ответил глава Белого дома.
Он подчеркнул 21 апреля в прямом эфире телекомпании CNBC, что "немного удивлен" решением Китая поставлять определенные грузы Ирану в ходе американо-израильской военной операции против этой исламской республики. При этом руководитель вашингтонской администрации сослался на якобы имевшееся у него взаимопонимание по такого рода вопросам с председателем КНР Си Цзиньпином.
Как заявил ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, Пекин выражает обеспокоенность в связи с задержанием Вооруженными силами США судна Touska. Глава вашингтонской администрации сообщил 20 апреля, что американская сторона перехватила иранское грузовое судно Touska в Оманском заливе за попытку прорвать морскую блокаду США. По сведениям газеты The Washington Post, судно шло из Китая.