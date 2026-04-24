Трамп заявил о секретном грузе на борту перехваченного иранского судна

Американский президент Дональд Трамп утверждает, что на борту перехваченного США на пути из Китая иранского судна находился некий "сверхсекретный" груз.

Беседуя с журналистами в Белом доме, американский лидер отказался уточнить, что именно перевозило это судно.

"Это сверхсекретно", - сказал глава администрации США.

Одновременно он добавил: "Ничего из ряда вон выходящего".

"Это один из тех вопросов, когда хочется сказать "ох, нехорошо", - заявил президент.

В связи с этим его попросили уточнить, рассержен ли он на руководство Китая.

"Нет. Думаю, мы поступаем таким же образом в отношении других стран", - ответил глава Белого дома.

Он подчеркнул 21 апреля в прямом эфире телекомпании CNBC, что "немного удивлен" решением Китая поставлять определенные грузы Ирану в ходе американо-израильской военной операции против этой исламской республики. При этом руководитель вашингтонской администрации сослался на якобы имевшееся у него взаимопонимание по такого рода вопросам с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как заявил ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, Пекин выражает обеспокоенность в связи с задержанием Вооруженными силами США судна Touska. Глава вашингтонской администрации сообщил 20 апреля, что американская сторона перехватила иранское грузовое судно Touska в Оманском заливе за попытку прорвать морскую блокаду США. По сведениям газеты The Washington Post, судно шло из Китая.