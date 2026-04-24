Китай ответил на обвинения Трампа в «подарке для Ирана»

Китайские власти официально отвергли обвинения президента США Дональда Трама в том, что перехваченное американскими военными у берегов Ирана судно содержало груз из КНР.

«Министерство иностранных дел Китая отвергло обвинение президента США Дональда Трампа в том, что перехваченное американскими военными грузовое судно под иранским флагом было "подарком от Китая"», — сказано в сообщении.

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что подобные высказывания не должны подрывать нормальные торгово-экономические отношения между странами.

Ранее Трамп заявил, что на торговом судне, захваченном Соединенными Штатами у берегов Ирана 20 апреля, возможно, был груз из Китая.