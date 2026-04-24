Трамп призвал лидера демократов в Сенате уйти в отставку

Президент США Дональд Трамп призвал лидера демократического меньшинства в Сенате Конгресса Чака Шумера уйти в отставку, написав об этом в своей соцсети. Американский лидер назвал сенатора «плачущим Чаком».

Так Трамп прокомментировал публикацию профсоюза NBPC, в которой Шумера обвинили в атаке на сотрудников Пограничной службы и Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE). Политик не стал вдаваться в подробности, но жёстко раскритиковал оппонента.

Отношения между Трампом и демократами остаются напряжёнными. Президент не раз выступал с резкой критикой в адрес членов оппозиционной партии.

Особенно когда вопросы касались миграционной политики и работы правоохранительных органов. Шумер пока никак не отреагировал на требование президента.