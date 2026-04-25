Зеленскому предсказали «дворцовый переворот» в Киеве

Силовой захват власти в контексте нынешней ситуации на Украине маловероятен, поэтому более реалистичен сценарий ее конституционной смены. Своим мнением по этому вопросу в разговоре с журналистами «МК» поделился аналитик Анатолий Голованов.

Так называемая «бескровная» смена власти в Киеве видится в ближайшей перспективе четче, чем классический «дворцовый переворот», считает эксперт. По его словам, смена политического режима возможна, но при условии жесткого внутриэлитного давления.

«Сменщик [нынешнего президента Украины Владимира] Зеленского, скорее всего, будет действовать как "технический преемник", накапливая аппаратный вес и дожидаясь момента, когда Зеленский сам вынужден будет уйти под давлением военных неудач и усталости Запада», — отметил собеседник.

В условиях, когда Зеленский заявляет о «победе», а его возможные оппоненты говорят о переговорах, двоевластие — неминуемый исход. Как спрогнозировал Голованов, спусковым крючком для раскола внутри украинского истеблишмента может стать любое крупное поражение на фронте или обрушение помощи от западных союзников Киева.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на Украине готовится переворот для свержения президента Владимира Зеленского на фоне ослабления его позиций.