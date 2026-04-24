На Украине заявили о возможном изменении политики ЕС в отношении Москвы и Киева

Реальная политика Европейского союза (ЕС) в отношении Москвы и Киева может измениться на фоне внутренних и внешних политических факторов. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

«Несмотря на уже принятое решение о кредите, реальная ее (Европы. — «Газета») политика в отношении Украины и РФ может быть откорректирована под влиянием двух глобальных факторов», — отмечается в материале.

По словам журналистов, первый такой фактор — состояние экономики европейских государств в условиях резкого роста цен на энергоносители. В публикации подчеркивается, что ЕС начал испытывать проблемы еще до эскалации на Ближнем Востоке. При этом, если ситуация в Персидском заливе не стабилизируется в ближайшее время, экономике регионального содружества будет нанесен еще один мощный удар. В таком случае сама возможность Брюсселя поддерживать Киев в заявленных объемах окажется под вопросом.

«Второй фактор — рост угрозы прямой войны Европы и РФ в условиях ухудшения отношений ЕС и США», — добавили авторы статьи.

22 апреля агентство Reuters сообщило, что ЕС одобрил кредит для Украины в размере €90 млрд. То же касается 20-го пакета антироссийских санкций.

