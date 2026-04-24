Пока вы спали: Трамп об общении с Путиным и жалоба Залужного на удары ВС России

"Делают невозможным": Залужный пожаловался на удары ВС России

Посол Украины в Британии и экс-главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что успешные удары российской армии по логистике ВСУ мешают Киеву подготовить наступление. С таким заявлением он выступил перед учащимися Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижнего, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующую видеозапись, размещенную на YouTube-канале школы.

"Удары по логистике, они делают невозможным с нашей стороны создание каких-то ударных группировок для того, чтобы мы могли взять и начать наступление", — сказал бывший главком ВСУ.

Он также отметил, что невозможность наступления ВСУ ставит под сомнения слова киевских властей о том, что они якобы отвоевали некоторые территории.

Трамп прокомментировал общение с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что верит в силу диалога. Таким образом он прокомментировал свое взаимодействие с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

"Я тот, кто верит в силу разговора", - сказал американский лидер.

Глава Белого дома также раскритиковал лидеров стран "Большой семерки" (G7), которые исключили Москву из состава "Большой восьмерки" (G8), а потом, по словам Трампа, 90% времени на своих встречах говорили о России.

Кроме этого, президент США Дональд Трамп ответил на вопрос журналистов о возможном участии российского лидера Владимира Путина на саммит G20 в Майами, пишет РИА Новости.

"Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным", — сказал американский лидер.

При этом, по словам хозяина Белого дома, ему неизвестно, приглашен ли Путин на встречу "Большой двадцатки".

Песков рассказал, как Европа будет компенсировать "эрозию" в НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа будет компенсировать определенную "эрозию" в НАТО созданием своей идентичности в области безопасности, на фоне этих процессов они еще раз объявляют Россию своим противником, сообщает РИА Новости со ссылкой на Первый канал.

"РФ провозглашена противником Европы. Помимо НАТО Европа сейчас семимильными шагами развивает свое измерение общей политики в области безопасности. Фактически, дело идет к тому, что, скажем так, определенную эрозию в НАТО они будут компенсировать созданием своей идентичности в области безопасности", - сказал Песков.

По его словам, на фоне всех этих процессов Россия еще раз "для них провозглашается - ими же - противником".

"Зачем приехал?": в Киеве набросились на принца Гарри

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что упрек британского принца Гарри в адрес президента США Дональда Трампа может негативно сказаться на помощи Киеву. По его словам, принц Гарри своими словами сыграл на руку критиков Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал эксперта.

"Ты зачем приехал? Мало того, что не помог Зеленскому, так еще и Трампа разозлил своей неуместной критикой. Причем тут недостаточные усилия по Украине? Мне кажется, что это просто глупость, которая еще аукнется Киеву", — сказал Соскин.

Бывший помощник Леонида Кучмы добавил, что своими словами принц Гарри скорее сыграл на руку критикам Киева, когда в очередной раз показал непонимание причин украинского конфликта.

"Катастрофа": в США испугались нового плана Трампа

Сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что президент США Дональд Трамп по-прежнему рассматривает вопрос наземного вторжения в Иран. По его словам, эта война убивает американцев и делает Тегеран сильнее, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию политика в социальной сети X.

"Он (Трамп. — Прим. ред.) по-прежнему обдумывает катастрофическое наземное вторжение, а его отказ прекратить войну сохраняет контроль Ирана над проливом и поддерживает катастрофически высокие цены на энергоносители", — написал сенатор.

Мерфи отметил, что трудно поверить, но ущерб от войны Трампа с Ираном может стать еще больше. По его мнению, эта война убивает американцев, вызывает глобальный продовольственный кризис, делает Тегеран сильнее, а также ослабляет Америку и способствует одной из самых масштабных коррупционных схем в истории Штатов.