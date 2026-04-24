В США испугались катастрофических планов Трампа по Ирану

В США испугались катастрофических планов президента Дональда Трампа по Ирану. Как заявил в соцсети X сенатор-демократ Крис Мерфи, глава Белого дома по-прежнему обдумывает наземное вторжение в страну.

Политик подчеркнул, что отказ американского лидера прекратить конфликт сохраняет контроль Тегерана над Ормузским проливом и, как следствие, «катастрофически высокие цены на энергоносители».

США задумались над новыми ударами по Ирану на случай срыва сделки

Мерфи считает, что ущерб от войны с Ираном может стать еще больше, вызвав глобальный продовольственный кризис и жертвы среди американских военных.

«Эта война <…> делает Иран сильнее, ослабляет Америку и способствует одной из самых масштабных коррупционных схем в нашей истории», — заключил сенатор.

18 апреля Военно-морские силы КСИР сообщили, что Иран вновь перекрыл Ормузский пролив из-за отказа Соединенных Штатов снять морскую блокаду иранских портов. Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф подчеркнул, что пролив будет оставаться закрытым, пока США нарушают условия перемирия.