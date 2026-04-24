NYT сообщила о травмах Хаменеи после авиаударов по Тегерану

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил серьезные ранения в результате атак США и Израиля, включая ожоги лица, и может нуждаться в операции. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

© Газета.ru

По данным издания, Хаменеи находится под наблюдением группы врачей и уже перенес несколько хирургических вмешательств, в том числе три операции на ноге и одну на руке.

Несмотря на полученные травмы, он сохраняет активность, однако не записывает видео- и аудиообращения, поскольку, как отмечает газета, не хочет выглядеть уязвимым в первом публичном выступлении после произошедшего.

NYT: Хаменеи перенес три операции на ноге, ему может понадобиться протез

12 апреля Reuters писал со ссылкой на источники из окружения иранского лидера, что он не появляется на публике из-за восстановления после травм, полученных в результате авиаудара по резиденции в Тегеране. По данным агентства, Хаменеи получил серьезные повреждения, включая травмы ног. Позднее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Хаменеи жив, несмотря на тяжелые ранения.

Ранее в США выяснили, что Али Хаменеи считал своего сына неподходящим для роли верховного лидера.