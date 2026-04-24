Руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и президент страны Владимир Зеленский стали «надсмотрщиками в концлагере с уклонистами», так в своем Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Он напомнил заявление Буданова о том, что добровольцы на Украине уже закончились, а остались «миллионы уклонистов». Парламентарий сыронизировал над тем, что народ власти достался неправильный, «бегает, прячется» и не хочет отправляться на фронт.

Ранее глава офиса Зеленского заявил, что Украина имеет некое «решение» по вопросу Донбасса, которое «удовлетворит» граждан страны и не будет подразумевать территориальных уступок.

