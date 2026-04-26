Президент Ирана назвал условие для участия в переговорах

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом заявил, что Тегеран не будет участвовать в мирных переговорах, если они проходят в условиях давления, угроз или блокады Ормузского пролива. Об этом сообщает телеканал Press TV.

Иранский лидер подчеркнул, что для возобновления диалога США необходимо устранить все препятствия, включая снятие блокады с Ормузского пролива.

До этого стало известно, что Трамп отменил поездку своего зятя и спецпосланника на переговоры по Ирану в Пакистан. Он, в частности, заявил, что американская делегация может не тратить 18 часов на перелет.

Американский лидер заявил, что после отмены визита переговорщиков в Пакистан получил от Ирана новое предложение.