Трамп выступил за прямые контакты с Путиным

Президент США Дональд Трамп высказался за сохранение прямой связи с российским лидером Владимиром Путиным. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал во время разговора с журналистами.

Отвечая на вопрос о возможном приглашении российского президента на саммит «Большой двадцатки», который пройдёт в Америке в декабре, Трамп отметил, что не видит препятствий для общения. Он пояснил, что относится к тем, кто считает нужным разговаривать со всеми, а не к тем, кто отказывается от диалога из-за войны.

Трамп оценил вероятность приезда Путина на саммит G20

По его словам, он любит контактировать с разными собеседниками, если человек обладает умом и способен контролировать свои эмоции. При этом Трамп добавил, что США не прекращают усилий по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее западные СМИ, в частности WP, писали о намерении Трампа пригласить Путина на декабрьский саммит G20. Сам хозяин Белого дома уже называл присутствие российского президента на этой встрече крайне полезным.