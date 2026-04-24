Трамп ответил принцу Гарри на обвинения о недостаточных усилиях по Украине

Трамп: принц Гарри не выступает от лица Британии, говоря об Украине

Президент США Дональд Трамп ответил британскому принцу Гарри на слова о недостаточных усилиях по урегулированию российско-украинского конфликта и заявил, что последний не выступает от имени Великобритании. Об этом сообщает The Guardian.

Также Трамп предположил, что говорит за Великобританию больше, чем принц Гарри, но выразил ему признательность «за совет».

Накануне принц Гарри из Киева обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом остановить конфликт на Украине.

В своем обращении он заявил, что ни одна страна не выигрывает от продолжающегося конфликта, «свидетелями которому мы являемся».

«Еще есть момент — сейчас — остановить эту войну, предотвратить дальнейшие страдания как украинцев, так и россиян и выбрать другой курс», — сказал Гарри.

Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом 23 апреля. На опубликованном видео представлено, как член британской королевской семьи выходит из прибывшего поезда. Его встречает крупная делегация.

Ранее был назван способ прекратить визиты западных гостей в Киев.