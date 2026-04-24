Трамп оценил вероятность приезда Путина на саммит G20
Президент США Дональд Трамп прокомментировал вероятность приезда российского лидера Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» (G20). Его слова приводит ТАСС.
В беседе с журналистами в Белом доме Трамп усомнился в приезде Путина на саммит G20 в Майами.
«Не уверен, что он приедет. Сомневаюсь, что он приехал бы. Честно говоря, так сказать, сомневаюсь, что он приехал бы», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Трамп планирует пригласить Путина на саммит G20. Об этом написала газета The Washington Post (WP). При этом сам Трамп заявил, что еще не приглашал Путина на встречу.