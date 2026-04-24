Британия заплатит Франции почти $900 млн за охрану от мигрантов

Великобритания заплатит Франции 660 миллионов фунтов (почти 890 миллионов долларов) чтобы охранять пролив Ла-Манш от нелегальных мигрантов. Документ подписали глава МВД Соединённого Королевства Шабана Махмуд и её французский коллега Лоран Нуньес, сообщается в соглашении.

Из этой суммы 500 миллионов фунтов вложат в укрепление системы контроля на севере Франции, а 161 миллион направят на новые меры. Средства пойдут прежде всего на увеличение числа полицейских, патрулирующих побережье северной Франции.

Именно оттуда мигранты на надувных лодках пытаются достичь британских берегов. Силы планируют нарастить примерно на 53% — с 907 в 2023–2026 годах до 1,4 тысячи человек в 2026–2029 годах. Соглашение с Францией пришло на смену предыдущей договорённости, которая истекла 31 марта.

Однако, несмотря на усиленную охрану границ, в прошлом году число нелегальных мигрантов выросло по сравнению с двумя предыдущими. В 2025 году в Великобританию прибыли почти 41,5 тысячи человек. Больше всего — граждан Эритреи, Афганистана, Ирана, Судана и Сомали. С начала этого года в страну через пролив прибыли 6 тысяч нелегалов.

В июле 2024 года сотрудничество с Францией предотвратило 42 тысячи незаконных пересечений. Это историческое соглашение позволит предотвратить опасные переправы нелегалов и привлечь контрабандистов к ответственности, заявила глава МВД Британии Махмуд.