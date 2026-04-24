Трамп высказался об участии Путина в саммите G20 в США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что участие российского лидера Владимира Путина в саммите G20 в Майами было бы полезным. Об этом пишет ТАСС.

Он прокомментировал публикации СМИ о том, что США ждут Путина на мероприятии. Трамп подчеркнул, что не знает об участии российской делегации в саммите и не приглашал Путина. При этом он отметил, что визит Путина был бы полезным.

«Но если бы он приехал, это было бы очень полезно», — высказался он.

Ранее газета The Washington ​Post (WP) со ссылкой на администрацию США сообщила о планах Трампа пригласить Путина на саммит G20. МИД России заявил, что РФ приглашена к участию в мероприятии на высшем уровне.