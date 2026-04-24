Президент Украины Владимир Зеленский отверг идею «символического» членства Украины в Евросоюзе. Его слова приводит «Украинская правда».

Политик отметил, что республика «защищает Европу не символически», поэтому заслуживает полноправного вступления в блок.

Зеленский также предупредил украинские институты, занимающиеся евроинтеграцией, что не следует «искать символического членства в ЕС». В этом свете он напомнил о Будапештском меморандуме, который дал Киеву «символические» гарантии безопасности.

Ранее Зеленский заявил, что Европейский союз должен быть честен с Украиной и не предлагать ей облегченный вариант вступления в сообщество.