Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус бесконечно создает планы, стратегии, делает красивые, пафосные заявления для прессы, но фактически за все годы не сделал ничего полезного для Бундесвера, пишет обозреватель Торстен Юнгхольт в статье для немецкой газеты Die Welt.

Автор статьи заметил, что в Германии Писториус пользуется большой популярностью именно за умение ярко, цветасто говорить, подбирать простые, цепляющие за душу слова как для общества в целом, так и для солдат и офицеров.

Вместе с тем, работа министра заключается не только в демонстрации ораторского мастерства, но и в умении организовать работу подчиненных, добиться выполнения поручений, упорядочить функционирование ведомства.

В последние годы глава Минобороны поручил подготовить закон об ускорении реализации инфраструктурных проектов, представить первую военную стратегию Бундесвера, разработать конкретный план обороны вооруженных сил, пересмотреть профиль возможностей армии, заложить основы для инновационных центров.

Ни одно из этих поручений, подчеркнул обозреватель, не было выполнено в полном объеме, нередко, их вообще игнорировали.

По его данным, Писториус все же представил ряд документов — стратегию создания резерва, план наращивания численности подразделений, повестку дебюрократизации.

Вместе с тем, оценить их качество не представляется возможным — министр назвал их строго секретными, предупредил, что разглашение документов равносильно включению президента России Владимира Путина в рассылку Минобороны ФРГ.

Немецкие генералы, опрошенные журналистами газеты, признали, что планы и повестки представляют собой «глянцевые банальности», перенасыщенные броскими лозунгами в стиле «прозрачное поле боя», «безграничная война», «эффективная масса», «эффект на расстоянии».